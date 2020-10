Anzeige

Kabinett 500 Euro für Schulleitungen und ausgewählte Lehrkräfte Die bayerische Staatsregierung hat einen Corona-Bonus für Schulleitungen und ausgewählte Lehrkräfte beschlossen.

Mail an die Redaktion Michael Piazolo (Freie Wähler), Kultusminister in Bayern. Foto: Peter Kneffel/dpa

München.Die jeweils 500 Euro pro Person seien ein Zeichen der Wertschätzung, sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in München. „Unsere Schulen leisten Großartiges.“

Bekommen sollen den Bonus alle rund 4000 Schulleiterinnen und Schulleiter an staatlichen Schulen. „Sie haben sich als Manager bewährt und bewiesen, und sie mussten gleichzeitig Bildungsqualität und Gesundheitsschutz in Einklang bringen“, begründete Piazolo die Entscheidung. Auch 14 000 staatliche Lehrkräfte sollen je 500 Euro erhalten - vor allem jene, die sich in der Digitalisierung oder bei anderen coronaspezifischen Aufgaben engagiert hätten. Über die Auswahl der Lehrkräfte entscheiden die jeweiligen Schulleitungen.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zeigte klare Sympathien für einen analogen Bonus für Erzieherinnen und Erzieher. Er sei wirklich beeindruckt, wie diese ohne Murren und „mit einer Liebe und Empathie“ die Kinder betreuten. Allerdings seien ihm die Hände gebunden, da Krippen- und Kita-Erzieherinnen nicht beim Freistaat angestellt seien. Den Kommunen wolle er in dieser Hinsicht nichts vorschreiben, ergänzte Söder - verwies aber zugleich auf die finanzielle Unterstützung des Freistaats, „so dass die Kommunen eigentlich auch in der Lage wären“.