Bad Tölz-Wolfratshausen 500.000 Euro Schaden und eine Verletzte bei Brand

Eine Frau ist bei einem Hausbrand in Oberbayern verletzt worden. Das Feuer war am Freitag in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in Wolfratshausen (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) ausgebrochen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Ursache blieb zunächst unklar. Als die Einsatzkräfte ankamen, hatten sich die Bewohner des Hauses bereits selbst gerettet.

dpa