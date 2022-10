Unterallgäu 51-Jährige Autofahrerin gerät in Gewässer und stirbt

Im Unterallgäu ist am Donnerstag eine Autofahrerin mit ihrem Wagen in einem Gewässer gelandet und durch den Unfall gestorben. Wie die Polizei berichtete, kam die Frau bei Tussenhausen auf einer Kreisstraße aus unbekanntem Grund von der Fahrbahn ab. Die 51-Jährige stieß mit ihrem Wagen gegen ein Brückengeländer, das Auto überschlug sich und kam schließlich in dem Wasser zum Stehen. Die Einsatzkräfte konnten die verunglückte Fahrerin nach der Bergung nicht mehr reanimieren.

dpa