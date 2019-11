Verkehr 52-Jährige wird am Zebrastreifen überfahren: schwer verletzt Beim Überqueren eines Zebrastreifens ist eine 52-Jährige im Landkreis Miesbach von einem Auto frontal erfasst und schwer verletzt worden.

Mail an die Redaktion Der Schriftzug „Notarzt“ ist an einem Notarzteinsatzfahrzeug zu sehen. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild

Bad Wiessee.Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der 79 Jahre alte Autofahrer die Fußgängerin in Bad Wiessee offenbar übersehen. Sie wurde am Freitag mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.