Brände 53-Jährige stirbt bei Wohnungsbrand Bei einem Wohnungsbrand im oberfränkischen Kulmbach ist eine 53-jährige Frau ums Leben gekommen.

Merken

Mail an die Redaktion Eine Kelle mit der Aufschrift "Einsatz Feuerwehr". Foto: Armin Weigel/Archiv

Feuerwehrleute sitzen für Fotoaufnahmen in einem Leiterwagen (Aufnahme mit langer Verschlusszeit). Foto: Julian Stratenschulte/Archiv

Kulmbach.Zeugen bemerkten am Sonntagmorgen Rauch in dem Mehrfamilienhaus, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen in der Wohnung und fanden die Bewohnerin leblos in einem Zimmer. Ein Arzt konnte nur noch den Tod feststellen. Andere Bewohner in dem Gebäude wurden nicht verletzt. Die Brandursache war unklar.