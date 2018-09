Unfälle 53-jähriger Arbeiter stürzt von Leiter und stirbt

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht zu einem Einsatz. Foto: Jens Büttner/Archiv

Augsburg.Ein 53-jähriger Arbeiter ist in einem Augsburger Geschäft von einer Leiter gestürzt und gestorben. Aus bislang ungeklärter Ursache fiel der Mann auf den Boden und blieb bewusstlos liegen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Ermittler schlossen ein Fremdverschulden aus. Mehrere Menschen in dem Laden waren demnach am Mittwochnachmittag Zeuge des Sturzes. Der Mann starb noch vor Ort. Bei dem Einsatz behinderten mehrere Gaffer die Rettungskräfte. Gegen einen 54 Jahre alten Mann wurde deswegen Anzeige erstattet.