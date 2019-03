Arbeit 530 Euro Verdienstgrenze für Minijobs? Bayern will sich für Erhöhung der Verdienstgrenze bei geringfügiger Beschäftigung einsetzen: Sie soll um 80 Euro steigen.

Mail an die Redaktion Bayern will sich im Bund für eine Erhöhung der Verdienstgrenze bei geringfügiger Beschäftigung einsetzen. Foto: Franziska Kraufmann/Archiv

München.Der bayerische Landtag stimmte am Donnerstag mehrheitlich für einen Antrag von CSU und Freien Wählern, der eine Erhöhung der Minijobgrenze auf 530 Euro fordert. Seit 2013 dürfen Mini-Jobber in Deutschland 450 Euro verdienen. CSU und Freie Wähler begründeten die Erhöhung mit einer Anpassung an die Tarifentwicklung.

Der Minijob leiste als flexibles Instrument einen wesentlichen Beitrag für den Arbeitsmarkt sowie die Unternehmen und müsse daher durch regelmäßige Anpassungen attraktiv gehalten werden, heißt es in dem Antrag.

