Unfälle 54-Jährige stirbt bei Auffahrunfall auf A9

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 9 ist am Samstag eine 54 Jahre alte Beifahrerin ums Leben gekommen. Der Unfall passierte am Nachmittag in Fahrtrichtung München, zwischen den Anschlussstellen Schweitenkirchen und Allershausen (Landkreis Pfaffenhofen), wie die Polizei am Abend mitteilte. Nach bisherigen Ermittlungen gab es zu jenem Zeitpunkt dichten Verkehr mit „Stop and Go“.

dpa