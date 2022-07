Odenwaldkreis 54-Jährige stirbt bei Frontalcrash auf Bundesstraße

Bei einem Frontalcrash auf einer Bundesstraße im Odenwaldkreis ist eine Autofahrerin ums Leben gekommen. Die 54-Jährige war am Freitagnachmittag mit ihrem Wagen aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei am Abend mitteilte. Dabei stieß sie auf der Bundesstraße 47 zwischen Eulbach und Dorf-Erbach frontal mit dem Auto einer 27-Jährigen zusammen. Diese wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle nahe der hessisch-bayrischen Landesgrenze war für mehrere Stunden gesperrt.

dpa