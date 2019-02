Unfälle 54-Jähriger bei Arbeit im Wald tödlich verletzt Ein 54 Jahre alter Mann ist bei Holzarbeiten in einem Waldstück im Landkreis Deggendorf tödlich verletzt worden.

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen mit Blaulicht und Signalhorn. Foto: Hannibal Hanschke/Archiv

Iggensbach.Der Mann sei in unwegsamem Gelände unter seinem Traktor eingeklemmt worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Aufgrund der starken Verletzungen starb er noch am Ort, einem privaten Waldstück bei Iggensbach. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei aus. Das Unglück hatte sich bereits am späten Freitagnachmittag ereignet.