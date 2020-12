Anzeige

Unfälle 55-Jährige fährt gegen Baum und stirbt Eine 55-Jährige ist mit dem Auto gegen einen Baum gefahren und ums Leben gekommen.

Mail an die Redaktion Ein Polizeifahrzeug an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Palling.Die Frau sei in Palling (Landkreis Traunstein) am Sonntag aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und gegen den Baum gekracht, teilte die Polizei mit. Durch den Aufprall habe sie so schwere Verletzungen erlitten, dass die Frau noch an der Unfallstelle verstarb. Rund 55 Einsatzkräfte waren am Unfallort.