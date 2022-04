Anzeige

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Theres.Bei einem Frontalzusammenstoß ist eine 55-Jährige bei Theres (Kreis Haßberge) tödlich verletzt worden. Der Fahrer des anderen Autos floh nach dem Unfall am Sonntagabend, ohne der Frau zu helfen, wie die Polizei mitteilte. Mit einem Großaufgebot suchten die Beamten den Mann in der Nacht und nahmen ihn am Montagmorgen fest.

Nach ersten Erkenntnissen soll der 32-Jährige im Bereich einer Baustelle beim Überholen mit dem entgegenkommenden Wagen der Frau kollidiert sein. Durch den Zusammenstoß erlitt die Frau schwerste Verletzungen, denen sie noch an der Unfallstelle erlag.

Wohl selbstständig konnte sich der 32-Jährige aus seinem Fahrzeugwrack befreien und floh von der Unfallstelle noch bevor die Rettungskräfte eintrafen. Mit einem Großaufgebot suchte die Polizei den Mann. Dazu waren die Hundestaffel und ein Hubschrauber im Einsatz. Die Unfallursache war zunächst noch unklar. Für die Bergungsarbeiten musste die Straße komplett gesperrt werden.