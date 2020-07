Anzeige

Unfälle 55-Jähriger prallt mit Motorrad gegen Baum und stirbt Ein Kradfahrer ist im oberfränkischen Stammbach (Landkreis Hof) nach einer Kollision mit einem Baum an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Mail an die Redaktion Der Schriftzug „Unfall“ leuchtet an einem Streifenwagen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Stammbach.Der 55-Jährige kam aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße ab und krachte mit seinem Motorrad frontal in den Baum, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Er starb am Montagabend noch am Unfallort.