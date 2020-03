Unfälle 56-Jähriger stirbt nach Sturz aus drei Metern Höhe Nach einem Sturz aus etwa drei Metern Höhe ist ein 56-Jähriger in Überlingen (Bodenseekreis) gestorben.

Mail an die Redaktion Der Schriftzug „Unfall“ leuchtet an einem Streifenwagen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Überlingen.Er sei seinen schweren Verletzungen am Wochenende erlegen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Der Mann hatte demnach auf einer Baustelle an einem Dachfenster gearbeitet. Wieso der Mann am Freitag in die Tiefe stürzte, soll nun ermittelt werden.