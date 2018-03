Unfälle 59-jähriger Autofahrer bei Zusammenstoß in Neu-Ulm getötet

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen fährt auf der Straße mit Blaulicht entlang. Foto: Lukas Schulze/Archiv

Neu-Ulm.Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 10 in Neu-Ulm ist am Freitag ein 59 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen übersah ein Lastwagen beim Spurwechsel den neben ihm fahrenden Wagen des Mannes. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto über den Grünstreifen auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo es gegen einen entgegenkommenenden Lastwagen prallte. Ersthelfer befreiten den 59-Jährigen aus dem Wrack seines Autos. Der Mann starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Gegen den 46 Jahre alten Lastwagenfahrer wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt.