Kriminalität 60-Jährige sprüht Raucher Desinfektionsmittel in die Augen Weil er sich weigerte, seine Zigarette auszumachen, hat eine 60 Jahre alte Frau einem 20-Jährigen Desinfektionsmittel in die Augen gesprüht.

Mail an die Redaktion Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa/Illustration

Germering.Der junge Mann rauchte in einem Wartehäuschen am Bahnhof Germering-Unterpfaffenhofen (Landkreis Fürstenfeldbruck) eine Zigarette, als die Frau ihn aufforderte, diese auszumachen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Der Mann habe am Donnerstagmorgen trotz mehrfacher Aufforderung weiter geraucht, weswegen ihn die 60-Jährige angegriffen habe. Der Mann sei der Frau in die S-Bahn gefolgt und habe dort die Polizei informiert. Der 20-Jährige klagte nach Polizeiangaben über stark brennende Augen. Gegen die 60-Jährige, die nach eigenen Angaben Nicht-Raucherin ist, werde nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.