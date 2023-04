Landkreis Fürstenfeldbruck 60-Jähriger auf Baustelle eingeklemmt und tödlich verletzt

Ein Mann ist in Olching (Landkreis Fürstenfeldbruck) auf einer Baustelle bei Arbeiten mit Stahlwänden eingeklemmt und tödlich verletzt worden. Die rund 15 Meter langen Stahlspundwände sollten mit einem Kran auf einen Lastwagen verladen werden, wie die Polizei am Freitagabend mitteilte. Der Mann aus München wurde demnach beim Einhängen der Hebeketten eingeklemmt. Der 60-Jährige erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort. Die Polizei ermittelt nun zum Unfallhergang. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion des Leichnams an.

dpa