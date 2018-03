Kriminalität 600 Liter aus Lastwagen abgezapft

Mail an die Redaktion Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Stefan Puchner/Archiv

Coburg.An einer Tankstelle der etwas anderen Art haben sich Unbekannte in Coburg bedient: Sie zapften aus den beiden Tanks eines geparkten Lastwagens 600 Liter Diesel, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dem 34-jährigen Fahrer fiel vor seiner Abfahrt am Mittwochmorgen auf, dass die Tanks komplett leergepumpt waren. Die Unbekannten erbeuteten laut Polizei Sprit im Wert von 700 Euro. Die Beamten leiteten Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls von Diebstahl ein.