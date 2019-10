Notfälle 61-jähriger Inline-Skater stürzt und stirbt Ein Inline-Skater ist in Unterfranken gestürzt und gestorben.

Mail an die Redaktion Ein Polizeifahrzeug mit Blaulicht auf dem Dach. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild

Knetzgau.Der 61-Jährige war auf einem Radweg in Knetzgau (Landkreis Haßberge) unterwegs, als er ohne Fremdeinwirkung stürzte und das Bewusstsein verlor, wie die Polizei am Montag mitteilte. Passanten eilten ihm zu Hilfe, doch der Mann starb bei dem Vorfall am Sonntag noch an der Unfallstelle. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nun.