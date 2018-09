Unfälle 62-Jähriger prallt gegen Baum und stirbt

Ein Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall" steht auf der Straße.

Scheßlitz.Ein 62 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall im oberfränkischen Landkreis Bamberg ums Leben gekommen. Sein Wagen kam am Montagabend nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Der Mann sei noch am Unfallort zwischen Scheßlitz und Windischletten gestorben. Am Fahrzeug entstand laut Polizei ein Totalschaden. Die Unfallursache war zunächst noch unklar.