Kriminalität 62-Jähriger verletzt Frau in Schwabach tödlich Eine 55 Jahre alte Frau ist in der Nacht zu Montag in Schwabach tödlich verletzt worden.

Schwabach.Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ihr 62 Jahre alter Nachbar, mit dem sie in einem Mehrfamilienhaus in der Schwabacher Innenstadt gewohnt hatte, die Frau mit einem Messer schwer verletzt. Der Mann wurde festgenommen und sollte noch am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Frau wurde laut Polizei in eine Klinik gebracht und dort notoperiert. Die Ärzte konnten das Leben der 55-Jährigen jedoch nicht mehr retten. Das Motiv für die Tat sei noch völlig unklar, sagte ein Polizeisprecher. Man gehe zunächst von einem zwischenmenschlichen Problem als Hintergrund aus.