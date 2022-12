Kripo ermittelt 64-Jähriger in Neufahrn erschlagen - Ehefrau festgenommen

Merken

Mail an die Redaktion Aktuell gehen die Beamten davon aus, dass die 64-Jährige ihren Ehemann durch „erhebliche Gewalteinwirkung gegen den Kopf“, vermutlich mit einem Hammer, tödlich verletzte. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Neufahrn i. NB.Ein 64-Jähriger ist am Mittwoch tot in einem Einfamilienhaus in Neufahrn in Niederbayern (Landkreis Landshut) aufgefunden worden. Seine gleichaltrige Ehefrau wurde am Tatort vorläufig festgenommen.

Der 36-jährige Sohn der Frau hatte die Straubinger Polizei informiert, nachdem sie ihn angerufen hatte. Bei dem Telefonat gestand die 64-Jährige ihm, laut Informationen der Polizei, ihren Ehemann getötet zu haben. Die Kripo Landshut übernahm die Ermittlungen.







Ehemann erschlagen

Aktuell gehen die Beamten davon aus, dass die 64-Jährige ihren Ehemann durch „erhebliche Gewalteinwirkung gegen den Kopf“, vermutlich mit einem Hammer, tödlich verletzte. Das Motiv sei noch unklar. Im Laufe des Donnerstags soll über die Haftfrage entschieden werden.Anmerkung der Redaktion: In einem Erstbericht gab die Polizei das Alter des Ehepaars mit 54 Jahren an. Mittlerweile hat sie das Alter korrigiert.

− ajk