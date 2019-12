Unfälle 65-Jähriger stirbt beim Baumfällen Ein 65 Jahre alter Mann ist beim Fällen eines Baumes in Lauf an der Pegnitz im Landkreis Nürnberger Land zu Tode gekommen.

Mail an die Redaktion Laut Polizeiangaben hat ein Rettungshubschrauber habe den Mann in eine Klinik gebracht. Ihm konnte nicht mehr geholfen werden. Foto: Friso Gentsch/dpa

Lauf an der Pegnitz.Der Mann habe versucht, einen Baum zu schlagen, als er von einem herabstürzenden Ast getroffen wurde, teilte die Polizei am Montag mit. Experten der Bergwacht hätten den schwer verletzten Mann am Freitag aus dem unwegsamen Gelände geborgen.

Ein Rettungshubschrauber habe ihn in eine Klinik gebracht. Dort hätten die Mediziner jedoch nicht mehr helfen können.

