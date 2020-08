Anzeige

66-Jähriger stirbt bei Unfall

Der Verunglückte wurde erst am Samstagmorgen gefunden.

Tännesberg.Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war ein 66-jähriger Mann am späten Freitagabend auf der Staatsstraße ST 2157 bei Tännesberg (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen von der Straße abkam. Das Auto stieß zunächst am linken Straßenrand an einen Leitpfosten und prallte dann rechts gegen die Bäume. Dort blieb das Auto auf dem Dach liegen. Auch weil es zum Unfallzeitpunkt dunkel war, fanden andere Verkehrsteilnehmer den verunglückten Mann erst am Samstagmorgen tot in seinem Wagen auf. Die Straße war für die Unfallaufnahme für mehrere Stunde gesperrt.