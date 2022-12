Unfälle 68-Jähriger stirbt nach Sturz mit dem Fahrrad

Ein 68-Jähriger ist in München mit seinem Fahrrad gestürzt und danach im Krankenhaus gestorben. Die Unfallursache war zunächst unklar, erklärte die Polizei am Donnerstag. Der Mann war den Angaben zufolge schon am Montag gestürzt und erlag am Mittwoch seinen Verletzungen. Es war zunächst nicht bekannt, ob der 68-Jährige sein Fahrrad gefahren oder geschoben hatte. Die Polizei ermittelte.

dpa