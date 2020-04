Anzeige

Unfälle 69-Jähriger stirbt nach Sturz vom Rad Ein 69 Jahre alter Mann ist sechs Tage nach einem schweren Sturz vom Elektro-Mountainbike gestorben.

Ein Blaulicht der Polizei leuchtet auf. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB

Fürstenfeldbruck.Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Mann die Woche zuvor in einem Waldstück südlich von Fürstenfeldbruck auf abschüssiger Strecke verunglückt und musste vor Ort reanimiert werden. Am Ostersonntag erlag er seinen Verletzungen. Der Mann war laut Polizei auf einer beliebten Bikerstrecke mit eingebauten Rampen und Sprunggelegenheiten unterwegs gewesen.