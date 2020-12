Anzeige

Skispringen 69. Vierschanzentournee beginnt mit Qualifikation Vor coronabedingt leeren Rängen beginnt heute (16.

Mail an die Redaktion Der Deutsche Markus Eisenbichler in Aktion während eines Probesprunges. Foto: Darko Bandic/AP/dpa/Archivbild

Oberstdorf.30 Uhr) die 69. Vierschanzentournee der Skispringer in Oberstdorf. Zum Auftakt steht in der Skisprungarena im Allgäu die Qualifikation für das erste der insgesamt vier Springen an. Für die Favoriten um Deutschlands Markus Eisenbichler und den Norweger Halvor Egner Granerud ist die Vorausscheidung ein erster Gradmesser, wie sie die kurze Weihnachtspause gemeistert haben.

Am Dienstag (16.30 Uhr) steht in Oberstdorf der erste Wettkampf auf dem Programm. Der Gesamtsieger wird am 6. Januar 2021 beim Finale in Bischofshofen gekürt. Deutschland wartet seit Sven Hannawald 2002 auf einen Gesamtsieger bei dem prestigeträchtigen Sportevent rund um den Jahreswechsel.