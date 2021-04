Anzeige

Unfälle 7-Jähriger auf Tretroller von Auto tödlich verletzt Ein siebenjähriger Junge ist im schwäbischen Vöhringen (Landkreis Neu-Ulm) von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden.

Vöhringen.Das Kind wollte an einem Fußgängerüberweg die Straße auf seinem Tretroller überqueren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei erfasste laut Polizei eine 48 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Wagen den Jungen. Der Siebenjährige sei bei dem Unfall am Abend des Ostersonntags mehrere Meter von dem Auto mitgeschleift worden. Er sei später in einem Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.

Die Staatsanwaltschaft habe einen Gutachter zur Prüfung der Unfallursache beauftragt. Zudem ermittelt die Polizei nach eigenen Angaben gegen die Autofahrerin.

