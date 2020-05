Anzeige

Unfälle 70-Jähriger nach Streit mit Autofahrer schwer verletzt Ein 70-Jähriger ist nach einem Streit mit einem Autofahrer schwer verletzt worden.

Mail an die Redaktion Der Schriftzug „Unfall“ leuchtet an einem Streifenwagen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Ansbach.Er war auf seinem Mofa unterwegs und hatte dem Autofahrer nach Angaben der Polizei vom Sonntag die Vorfahrt genommen. Der 30-Jährige musste ausweichen und bekam den Mittelfinger des 70-Jährigen zu sehen. Um den Senior zur Rede zu stellen, habe der Autofahrer ihn ausgebremst, sagte die Polizei. Der 70-Jährige wollte ausweichen, blieb an der schon geöffneten Tür des angehaltenen Wagens hängen und stürzte. Er wurde nach dem Unfall in Ansbach mit mehreren gebrochenen Rippen in ein Krankenhaus gebracht.