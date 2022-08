Ebern 70 Kilo Kaffee und gestohlene Fahrräder sichergestellt

Fast 70 Kilogramm Kaffee und mehrere Fahrräder haben Beamte bei der Kontrolle eines Transporters in Unterfranken gefunden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war eines der Räder, ein hochwertiges Pedelec, in Nordrhein-Westfalen als gestohlen gemeldet worden. Bei einem weiteren Zweirad bestand auch der Verdacht des Diebstahls. Die Herkunft der 138 Packungen Kaffee, die am Sonntag nahe Ebern (Landkreis Haßberge) entdeckt wurden, war zunächst unklar. Nach Angaben eines Polizeisprechers wird derzeit ermittelt, ob diese gestohlen wurden. Gegen den Fahrer des Transporters und seine Begleitung wird nun wegen Diebstahls ermittelt.

dpa