Autobahnverkehr 70 Kilometer Stau in Richtung Österreich nach Feiertag Auf den Autobahnen 8 und 93 in Richtung Tirol war am Mittwochmorgen sehr viel Geduld vor allem von den Lastwagenfahrern gefragt: In der Spitze staute es sich auf einer Gesamtlänge von knapp 70 Kilometern, wie ein Sprecher der Polizei berichtete. Grund dafür sei der italienische Feiertag „Festa della liberazione“ (Tag der Befreiung Italiens) am Dienstag gewesen. Tirol habe deswegen ein Lkw-Fahrverbot erlassen. Lastwagen wurden an der Grenze abgewiesen und mussten auf der bayerischen Seite warten. Die Parkplätze seien komplett überlastet gewesen.

dpa

Mail an die Redaktion Hunderte LKW stehen auf der Autobahn A8 Richtung Süden im Stau. Foto: Peter Kneffel/Peter Kneffel/dpa

München.Die Behörden in Tirol hätten am Mittwochmorgen von 5.00 Uhr an zunächst nur 100 bis 150 Lastwagen pro Stunde die Grenze passieren lassen. Erst gegen 10.00 Uhr sei die Begrenzung aufgehoben worden. Am Mittag gab es dem Sprecher zufolge auf der A8 in Richtung Salzburg noch immer einen rund 20 Kilometer langen Stau und auf der A93 staute es sich weiterhin auf vier Kilometern Länge.

Laut Polizei sollten die Verkehrsbehinderungen noch bis zum späten Nachmittag andauern. Es bleibe zu hoffen, dass es zu keinen Unfällen komme, was die Situation dann wieder verschärfen würde, betonte der Sprecher.