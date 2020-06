Anzeige

Verkehr 71-Jährige gerät unter Lkw-Anhänger und stirbt Eine 71 Jahre alte Frau ist am Mittwoch in Wasserburg am Inn unter einen Lkw-Anhänger geraten und ums Leben gekommen.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Wasserburg am Inn.Sie sei im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Der Unfall passierte, als der 54-jährige Lkw-Fahrer seinen Anhänger vor der Ortseinfahrt Wasserburg in einer Ausbuchtung ankoppelte und dann aus der Ausbuchtung in den fließenden Verkehr fuhr. Wie die Frau am Nachmittag unter den Anhänger geriet, war zunächst unklar.