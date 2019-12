Suchaktion 71-Jährige in Neustadt/Waldnaab vermisst In der Nacht auf Montag ist eine Frau verschwunden. Die Suche mit Hunden und Hubschrauber blieb bisher erfolglos.

Mail an die Redaktion Die Polizei bittet um Hinweise auf den Verbleib der Vermissten. Foto: Gross

Neustadt a. d. Waldnaab.Die Polizei in Neustadt an der Waldnaab sucht nach der 71 Jahre alten Theresia Gleißner. Die Vermisste sei zuletzt am Sonntagabend, 15. Dezember, gegen 22 Uhr von ihrem Ehemann im gemeinsamen Haus gesehen worden.

Gegen zwei Uhr morgens am Montag habe dieser allerdings bemerkt, dass seine Frau nicht mehr im Haus gewesen sei.

Nach den bisherigen Ermittlungen gebe es keine Hinweise darauf, dass Frau Gleißner das Haus nicht freiwillig verlassen haben könnte. Sie dürfte zu Fuß unterwegs sein und wird laut Polizei wie folgt beschrieben: etwa 167 Zentimeter groß, ca. 60 Kilogramm schwer, schlank, grau-melierte kurze Haare. Sie trägt eine Brille und ist vermutlich mit einer dunklen Thermo-/Steppjacke, einer Jeanshose und dunklen Stiefeln bekleidet.

Die bisherige Suche mit Polizeihunden endete in der Adolph-Kolping-Straße bei der Waldnaab. Die weitere Suche, unter anderem mit dem Polizeihubschrauber entlang des Flusses, blieb bisher erfolglos.

Die Polizei bittet daher um Mithilfe aus der Bevölkerung: Wer Frau Gleißner seit Sonntagnacht gesehen hat, vor allem im Bereich zwischen Schwalbenweg und Adolph-Kolping-Straße, oder sonstige Angaben zum Verbleib der Vermissten machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (0 96 02) 9 40 20 bei der Polizeiinspektion Neustadt a.d. Waldnaab zu melden.