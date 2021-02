Anzeige

Unfälle 72-Jähriger stürzt von Lastenrad und stirbt Ein 72-Jähriger ist in Gaukönigshofen von seinem Lastenrad gestürzt und tödlich verletzt worden.

Gaukönigshofen.Der Mann erlitt mehrere Kopfverletzungen. Trotz des beherzten Eingreifens von Ersthelfern sei der Senior noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei am Sonntag weiter mit. Wieso der 72-Jährige am Samstagabend in der Gemeinde im Landkreis Würzburg von seinem Rad stürzte, war zunächst unklar. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

