Zweithöchster Gewinn im Freistaat 73 Millionen Euro suchen Besitzer: Noch unbekannter Lotto-Gewinner tippte in Oberbayern

Merken

Mail an die Redaktion Mit einem warmen Geldregen startet der Frühling für eine - Stand Mittwochmittag - noch unbekannte Person aus Oberbayern. Sie machte aus 4,50 Euro knapp 74 Millionen. −Symbolbild: Lotto Rheinland-Pfalz GmbH

München, Landeshauptstadt.Irgendwo in Oberbayern gibt es einen Menschen, der mit knapp 73,9 Millionen Euro in den Frühling starten kann. Denn dort wurde der Eurojackpot-Spielschein abgegeben, der in der Dienstagsziehung groß abräumte. Das gab Lotto Bayern am Mittwoch bekannt.

Lesen Sie auch: Groß im Glücksspiel abgeräumt? Diese fünf Tipps gibt eine Lotto-Gewinnberaterin







Bei der internationalen Lotterie Eurojackpot gewann die Person am Vorabend demnach die Summe von 73.860.867,70 Euro, weil in Helsinki/Finnland die von ihm oder ihr angekreuzten Gewinnzahlen 6,12,36,37 und 44 sowie die Eurozahlen 1 und 11 gezogen wurden.

Voraussetzung für ein Leben als Multimillionär ist jedoch, dass sich der glückliche Gewinner mit der in einer oberbayerischen Lotto-Annahmestelle abgegebenen Spielquittung bei der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung meldet, weil der Spielauftrag anonym abgegeben wurde. Zeit hierfür ist bis Ende 2026.

Aus 4,50 Euro fast 74 Millionen gemacht

Der zum millionenschweren Wertpapier gewordene Spielauftrag wurde mit einem Einsatz von 4,50 Euro abgegeben, weil die Person nach Angaben von Lotto Bayern nur mit zwei gespielten Tippfeldern am Eurojackpot teilgenommen hatte.

„Die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung empfiehlt allen Spielteilnehmern, ihre in Oberbayern für die Ziehung vom 28. März abgegebenen Spielquittungen aufmerksam zu prüfen“, so ein Sprecher von Lotto Bayern.

Der Eurojackpot ist eine internationale Lotterie, die staatliche Glücksspielunternehmen in 18 europäischen Ländern anbieten. Jeden Dienstag und Freitag gibt es beim Eurojackpot mindestens zehn Millionen Euro und maximal 120 Millionen Euro zu gewinnen. Er wurde zuletzt im Mai 2020 von einem Gewinner aus Bayern geknackt - damals ging es um 90 Millionen Euro. Sprich: Die fast 74 Millionen Euro sind der bislang zweithöchste Lottogewinn im Freistaat.

Zweimal erreichte der Eurojackpot bislang sein neues Limit von 120 Millionen Euro - im Juli 2022 ging ein entsprechend hoher Gewinn nach Dänemark, im November 2022 nach Berlin. Die statistische Chance, den Jackpot abzuräumen liegt bei 1:140 Millionen.

− ce