74-Jährige stirbt nach Zusammenprall mit Traktor Eine 74 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Zusammenprall mit einem Traktor in Rattenkirchen tödlich verletzt worden.

Ein Blaulicht leuchtet auf einem Polizeifahrzeug. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Rattenkirchen.Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag wollte der 23-Jährige mit seinem Traktor nach rechts abbiegen und übersah dabei die Autofahrerin. Weil er die Frontladergabel heruntergefahren hatte, ragte diese in die Straße. Die 74-Jährige prallte am Mittwochnachmittag mit der Fahrerseite gegen die Heugabel. Sie starb noch an der Unfallstelle im Landkreis Mühldorf am Inn. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. Wie die Polizei weiter mitteilte, fuhren einige Autofahrer an der Unfallstelle vorbei. Ein Lkw-Fahrer blieb schließlich stehen und verständigte die Polizei.