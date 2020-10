Anzeige

74-Jährige stürzt mit Auto in den Fluss

Neunburg vorm Wald.Die 74-Jährige habe sich am Donnerstag in Neunburg vorm Wald (Landkreis Schwandorf) mit dem Schuh in der Fußmatte verhangen und sei so versehentlich auf das Gaspedal gekommen, teilte die Polizei mit. Dadurch sei sie von der Straße abgekommen, habe einen Zaun durchbrochen und sei etwa drei Meter tief in den Fluss Schwarzach gestürzt. Das Auto habe sich sehr schnell mit Wasser gefüllt, doch die Fahrerin habe sich in den hinteren Bereich ihres Wagens retten können. Polizisten befreiten sie mit einem Brecheisen, der Rettungsdienst brachte die leicht verletzte Fahrerin ins Krankenhaus. Feuerwehr und Wasserwacht bargen das kaputte Auto aus dem Fluss.