Unfälle 74-jähriger Fahrradfahrer tödlich von Lkw erfasst Ein Fahrradfahrer ist in Oberfranken von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt worden.

Mail an die Redaktion Ein Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall“ steht vor einem Blaulicht auf der Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa/Illustration

Bayreuth.Der Wagen sei nach rechts abgebogen und habe dabei den 74-Jährigen unter einem Reifen eingeklemmt, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit. Der Mann starb nach dem Unfall am Nachmittag noch an der Unfallstelle in Bayreuth.