Fernsehen

740 000 Zuschauer beim TV-Duell zwischen Söder und Hartmann

Beste Zuschauerquoten für das TV-Duell zwischen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Ludwig Hartmann von den Grünen: Im Freistaat verfolgten 740 000 Menschen die 70-minütige Sendung live im Fernsehen, wie der Bayerische Rundfunk (BR) am Donnerstag mitteilte. Bundesweit waren es 930 000 Zuschauer. Damit hatte die Übertragung der Auseinandersetzung der beiden Spitzenpolitiker am Mittwochabend eine Quote von 17,6 Prozent in Bayern und war damit Marktführer. Erstmals trat ein Grünen-Politker als Herausforderer des CSU-Ministerpräsidenten zum Schlagabtausch an.