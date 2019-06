Prozession 75 Kilometer mit einer Riesenkerze Jedes Jahr an Pfingsten wallfahrten die Holzkirchener mit einem gewachsten Fichtenstamm auf den Bogenberg.

Von Melanie Bäumel-Schachtner

Merken

Mail an die Redaktion Viele Zuschauer warten, wenn die lange Stange auf dem Stadtplatz in Bogen ankommt. Fotos: Melanie Bäumel-Schachtner

Auf einer Strecke von 75 Kilometern wird die Kerze in zwei Etappen von Holzkirchen bis zum Bogenberg getragen.

Bogenberg.Die Kerze, die an Pfingsten durch Niederbayern getragen wird, ist 13 Meter lang und einen Zentner schwer. Eigentlich ist es ein Fichtenstamm, der mit rotem Wachs umwickelt wird. Als Dankbarkeit dafür, dass vor mehr als 500 Jahren eine schwere Borkenkäferplage endete, bringen die Gläubigen aus Holzkirchen (Lkr. Passau) die Kerze Jahr für Jahr auf den Bogenberg (Lkr. Straubing-Bogen). Damit alles gut geht, haben Wallfahrtsleiter Thomas Haslinger und sein Team bereits alles vorbereitet: „Wir sind zu 90 Prozent fertig“, erklärt er.

75 Kilometer bis ans Ziel

Die Vorbereitungen beginnen am Freitag vor Pfingsten um 7 Uhr früh. Drei Zimmerer und etliche Helfer präparieren den Stamm. „Er wird zurechtgehauen und zurechtgeschliffen, bis er die richtigen Maße hat“, informiert Haslinger. Zwei Jahre wird der Baumstamm zuvor getrocknet, damit er nicht mehr so schwer ist. Nach einer mittäglichen Stärkung wird nachmittags der Stamm mit den roten Wachsbahnen umwickelt. Damit die Kerze auch „liegend“ getragen werden kann, wird an zwei Stellen die zuvor entfernte Rinde des Baumes um das Wachs gewickelt. Das dauert mindestens zwei Stunden. Abends wird die Kerze in die eineinhalb Kilometer entfernte Kirche in Holzkirchen gebracht, wo sie sicher bis zum Abmarsch am Samstagfrüh verwahrt wird.

Legende: Kaputte Kerze bringt Unheil Schwierigkeiten: Thomas Haslinger wünscht sich, dass die Kerze heil ankommt. Schwierig wird es, wenn es den Berg hoch geht zum Marienheiligtum auf dem Bogenberg. Dann nämlich kann die Kerze wegen des engen Weges und der Wegbiegungen nicht mehr waagrecht gehalten werden, sondern muss aufgestellt werden. Das bedeutet, dass nur einer der Burschen sie schleppen kann.

Träger: Insgesamt zwölf Träger, die alleine oder zu zweit tragen, stehen für dieses schwere Amt zur Verfügung. Dabei ist sehr viel Fingerspitzengefühl gefragt. Denn wenn die Kerze kaputtgeht, drohen laut der Legende Unheil und Krieg. Tatsächlich brach in den Jahren vor dem ersten und dem zweiten Weltkrieg jeweils der Stamm, wie Thomas Haslinger bestätigt. (lbn)

Los geht die Wallfahrt am Pfingstsamstag gegen 5 Uhr morgens, denn 50 Kilometer Wegstrecke bis zum Nachtquartier müssen absolviert werden. Am Pfingstsonntag sind es noch einmal 25 Kilometer. Anfangs gehen rund 200 Pilger mit, im Laufe des Wochenendes werden es dann immer mehr, bis am Sonntag rund 400 Begleiter dabei sind und abwechselnd beim Tragen der Kerze helfen. Haslinger hat vorher alle Wirtshäuser abgeklappert, an denen Station gemacht werden kann, um zu erfahren, ob sie auch heuer als Rastquartier zur Verfügung stehen. „Dieses Jahr gibt es keine Änderungen, kein Gasthaus hat zugemacht, das hat die Organisation sehr einfach gemacht“, freut er sich.

Thomas Haslinger ist seit sechs Jahren Wallfahrtsleiter. Das Amt hat Tradition in der Familie: Schon sein Vater übte es aus, davor sein Opa. „Es ist schön, wenn Bräuche aufrechterhalten werden“, erklärt der 38-Jährige sein Engagement im Ehrenamt, das er noch sehr lange mit Herzblut ausüben möchte. Auch in Zeiten leerer werdender Kirchenbänke ist der Brauch in Holzkirchen lebendig und hat keine Nachwuchssorgen. „Wir haben sehr viele junge Leute, die mitgehen und auch schon als Kinder dabei waren“, so der Wallfahrtsleiter. Er selber marschiert seit 30 Jahren mit.

Jahrhundertealte Tradition

Die Holzkirchener Kerzenwallfahrt auf den Bogenberg gilt als eine der letzten großen Bittprozessionen, die bis heute fast unverändert erhalten geblieben ist. Das Gelübde soll der Überlieferung nach bis auf das Jahr 1475 zurückgehen, bisweilen wird sie sogar auf das Jahr 1471 datiert. Da die alten Pfarrakten bei einem Blitzschlag vernichtet wurden, kann der genaue Ursprung nicht mehr nachvollzogen werden. Fakt ist, dass die erste erhaltene Erwähnung 1518 in einer alten Münchner Handschrift aus dem Kloster Oberalteich festgehalten wurde. Das Gelübde wurde abgelegt, weil eine verheerende Borkenkäferplage in den Wäldern rund um den Ort im Landkreis Passau wütete.

Der Käfer machte fast die Lebensgrundlage der Holzkirchener zunichte. Deshalb beteten sie zur Muttergottes auf dem Bogenberg und gelobten, dass sie alljährlich einen mit rotem Wachs ummantelten Fichtenstamm in einer feierlichen Wallfahrt zum Marienheiligtum bringen würden, wenn sie die Plage unter Kontrolle bringen konnten. Da der Borkenkäfer tatsächlich bald darauf abstarb, erfüllten die Holzkirchener ihr Gelübde und halten es nach wie vor jedes Jahr ein.

Weitere Nachrichten aus Bayern gibt es hier