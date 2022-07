Anzeige

Bahn-Chaos am Freitag 750 Passagiere evakuiert -„Erhebliche Verzögerungen und Zugausfälle“ in Bayern von Jonas Raab

Mail an die Redaktion Rund zweieinhalb Stunden waren am Donnerstag Feuerwehrler und zahlreiche weitere Einsatzkräfte mit der Evakuierung von Bahnreisenden in Landshut beschäftigt. Foto: Feuerwehr Landshut

Ein Schaden an der Oberleitung kurz vor dem Landshuter Hauptbahnhof hat am späten Donnerstagnachmittag für einen Großeinsatz von Feuerwehr, Ärzten, Sanitätern und Polizei gesorgt. Hunderte Menschen mussten evakuiert werden. Am Freitagmorgen kommt es zu erheblichen Einschränkungen im Zugverkehr.

Bei „tropischen Außentemperaturen und direkter Sonneneinstrahlung“ blieben laut Feuerwehr Landshut am Donnerstagnachmittag zwei Züge im Bereich des Landshuter Hauptbahnhofs liegen. Hunderte Passagiere mussten stundenlang darauf warten, die Züge verlassen zu dürfen.







Abgerissene Teile der Oberleitung sorgten dafür, dass die Einsatzkräfte vor den Evakuierungsmaßnahmen die Erdung und Abschaltung der Oberleitung durch die Bahn abwarten mussten. Anschließend wurden rund 750 Passagiere aus den Zügen evakuiert, mit Wasser erstversorgt und sicher zum nahen Hauptbahnhof gelotst. Einige der Passagiere mussten medizinisch betreut und versorgt werden.

Zahlreiche Züge fallen aus - Diese Strecken sind betroffen

Die Streckenabschnitte zwischen dem Landshuter Hauptbahnhof und Wörth an der Isar sowie Neufahrn waren am Donnerstagabend für mehrere Stunden komplett gesperrt. Auch am Freitagmorgen gibt es noch keine Entwarnung. Wie die Deutsche Bahn (DB)mitteilt, sind zwischen Landshut (Bay) Hbf und Neufahrn (Niederbayern) sowie zwischen Landshut (Bay) Hbf und Wörth (Isar) aktuell keine Zugfahrten möglich.

Die Züge aus München kommenden Züge wenden vorzeitig am Landshuter Hauptbahnhof. Aus Richtung Regensburg kommende Züge drehen in Neufahrn wieder um. Züge aus Passau wenden vorzeitig in Wörth. Die Züge des ÜFEX (München Flughafen - Regensburg Hbf) entfallen. Pendler zwischen München nach Landshut müssen laut einer DB-Mitteilung mit „erheblichen Verzögerungen und Zugausfällen“ rechnen. Zudem könne es kurzfristig zu Teilausfällen und vorzeitigen Zugwenden kommen.

Eingeschränkter Schienenersatzverkehr

„Aktuell arbeiten wir daran, schnellstmöglich einen Schienenersatzverkehr für Sie einzurichten“, heißt es in der DB-Mitteilung weiter. Ersatzverkehr könne man leider nur in begrenztem Umfang anbieten, da nicht genügend Busse bereitstehen würden.

Der Schienenersatzverkehr zwischen Landshut und Wörth fährt um 6.20 Uhr, 8.10 Uhr, 8.40 Uhr und 10 Uhr. In Wörth starten die Busse m 8 Uhr, 8.50 Uhr sowie um 9.20 Uhr. Zusätzlich verkehren zwischen Landshut und Wörth zehn Taxis im Pendel.