Oberschleißheim 76-Jährige stirbt nach Wohnungsbrand Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Oberschleißheim (Landkreis München) ist eine Frau gestorben. Die 76-Jährige erlag ihren schweren Verletzungen am Montag im Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. In der Wohnung der Frau war am Samstag ein Feuer ausgebrochen. Weitere Menschen wurden beim dem Brand nicht verletzt. Das Mehrfamilienhaus sei zurzeit nicht mehr bewohnbar. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler von einer fahrlässigen Brandstiftung aus.

dpa

Mail an die Redaktion Ein Feuerwehrfahrzeug ist mit Blaulicht auf Einsatzfahrt. Foto: Monika Skolimowska/Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

