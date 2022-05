Unfall 77-Jährige fährt beim Ausparken Frau an und rammt Hausmauer

Beim Rückwärtsfahren auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes hat eine 77-Jährige in Schwaben die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Sie fuhr eine dahinter stehende Frau an, schrammte zwei geparkte Autos und rammte schließlich noch die Mauer eines Ladens in Friedberg (Landkreis Aichach-Friedberg), wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

dpa