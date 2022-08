Unfall 78-Jährige fährt durch Baustelle: Endstation Kieshaufen

Eine 78-Jährige ist in der Nacht zum Mittwoch auf der A3 zwei Kilometer lang durch eine Baustelle gefahren. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken auf Twitter schrieb, endete die Fahrt gegen 3 Uhr am Morgen in einem Kieshaufen. Die Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt.

dpa