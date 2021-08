Anzeige

Unfälle 78-Jährige in Rosenheim von Laster überrollt und getötet Eine 78-jährige Frau ist in Rosenheim von einem Lastwagen überrollt und getötet worden.

Rosenheim.Die Seniorin sei am Dienstagmorgen auf einem Fußweg in einem Gewerbegebiet unterwegs gewesen, als der Laster gerade vom Grundstück eines Unternehmens aus auf die Straße fuhr, teilte die Polizei mit. Dabei übersah der 57 Jahre alte Fahrer die Frau. Diese starb noch an der Unfallstelle. Gegen den Lkw-Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Ein Gutachter soll die genaue Ursache des Unglücks klären.

