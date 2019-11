Unfälle 78 Jahre alter Radfahrer stirbt nach Sturz Ein 78-jähriger Radfahrer ist in Schwaben gestürzt und im Krankenhaus gestorben.

Mail an die Redaktion Blaulicht und der LED- Schriftzug „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeistreifenwagens. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Kissing.Er war auf einer Straße in Kissing (Landkreis Aichach-Friedberg) aus dem Gleichgewicht geraten - vermutlich aus gesundheitlichen Gründen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zunächst konnte der Senior reanimiert werden, er starb jedoch wenig später in einem Krankenhaus.