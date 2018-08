Unfälle 79-Jähriger ertrinkt im Staffelsee

Seehausen am Staffelsee.Ein 79-Jähriger ist in Oberbayern beim Schwimmen ertrunken. Rund fünf Stunden, nachdem er am Freitag als vermisst gemeldet worden war, wurde er tot aus dem Staffelsee in Seehausen (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) geborgen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann aus Bonn zusammen mit seiner Frau am Strandbad, als er am Nachmittag vom Baden nicht zurückkehrte. Eine große Suchaktion blieb zunächst ohne Erfolg; am Abend fanden Taucher der Wasserwacht den leblosen Körper des Mannes am Seegrund. „Wir gehen von einem medizinischen Notfall aus“, so die Polizei.