Anzeige

Notfälle 79-Jähriger stirbt nach Badeunfall in Oberbayern Nach einem Badeunfall im Landkreis Rosenheim ist ein 79-Jähriger gestorben.

Merken

Mail an die Redaktion Die Aufschrift „Rettungsdienst“ ist auf einem Einsatzwagen zu lesen. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Breitbrunn.Der Mann wurde am Montagnachmittag leblos aus dem Langbürgner See bei Breitbrunn geborgen, berichtete die Polizei am Mittwoch. Badegäste zogen den Mann demnach aus dem Wasser und begannen sofort mit der Reanimation. Der Mann kam in ein Krankenhaus, wo er laut Polizei am Dienstag verstarb. Ein Fremdverschulden schließen die Beamten aus.

© dpa-infocom, dpa:210811-99-804446/2