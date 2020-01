Sport 80-Jähriger lebt für seine Ultraläufe Leo Stierhof aus Schwandorf läuft seit seinem 13. Lebensjahr. Auch im hohen Alter ist Rasten für den Rentner keine Option.

Von Maximiliane Fröhlich

Merken

Mail an die Redaktion Leo Stierhof geht jeden Tag laufen. Einen Ruhetag gönnt er sich nicht. Zu groß ist seine Angst, dann immer wieder Ausreden zu finden. Foto: Ingrid Hirsch

Schwandorf.Leo Stierhof blättert durch ein kleines, abgenutztes DIN A6 Büchlein. Was darin zum Vorschein kommt, ist eigentlich unglaublich. Seite für Seite Zahlen, die er immer wieder addiert. Am Ende stehen aktuell 305.643 Kilometer. Das ist die Entfernung, die der 80-jährige in seinem Leben schon gelaufen ist. Jeder Kilometer bereitete ihm Freude, half ihm über Probleme hinweg und machte ihn zu dem, was er heute noch ist: Ein Ultraläufer, der im Laufen seine Freiheit findet und trotz hohen Alters nicht ans Aufhören denkt.

