München 80-jähriger Radfahrer stirbt bei Tram-Unfall

Ein 80-jähriger Radfahrer ist am Freitag in München von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann am Nachmittag bei einem Fußgängerüberweg über die Straße. Der Tramfahrer habe ein Warnsignal abgegeben. Der Radfahrer sei jedoch losgefahren und von der Trambahn weggeschleudert worden.

dpa